ميسي وسواريز على رأس قائمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

أعلن ارنستو فالفيردى المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الذي سوف يدخل به منافسة مضيفه أتلتيكو مدريد، غدا الأحد والتي من المقرر اقامتها على ملعب “واندا متروبوليتانو” ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى الإسبانى “الليجا”.

وجاءت قائمة البارسا كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

في خط الدفاع: لينجليه، أومتيتى، بيكيه، سيرجى روبرتو، جونيور فيربو، موسى واجى.

Advertisements

في خط الوسط: راكيتيتش، دى يونج، آرثر، الينيا، فيدال.

في خط الهجوم: جريزمان، فاتى، سواريز، ميسى، بيريز.

وشهد تشكيل البارسا على انضمام 18 لاعبا، وغاب عن التشكيل الفرنسى عثمان ديمبلى، بسبب الإصابة التي لحقت به، وكذلك سيرجيو بوسكيتش للإيقاف، الجدير بالذكر أن برشلونة يتواجد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 25 نقطة.