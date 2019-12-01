تأجيل مباراتى بتروجت والقناة والمريخ والنجوم بالقسم الثانى 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى تاجيل مباراتى بتروجت والقناة والمريخ البورسعيدى والنجوم فى الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى لمدة 24 ساعة بحيث تقام يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الإثنين . يأتى تأجيل المباراة الأولى نظرا لتزامنها مع مباراة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر . Advertisements كانت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل قد انعقدت اليوم لتوقيع العقوبات على بعض مسئولى الأندية طبقا لتقارير الحكام ومراقبى المسابقات .

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