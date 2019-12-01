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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 30/ 11/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
حقق الاتحاد السكندري فوزا عريضًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين اليوم السبت، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم .
تقدم محمود رزق بالهدف الأول للاتحاد فى الدقيقة 21، قبل أن يضيف إيمانويل أوكوى الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 42، وسجل رزاق سيسيه الهدف الثالث للفريق السكندرى فى الدقيقة 51
وجاء ترتيب الدوري بعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي كالتالي:
جدول ترتيب الدورى
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