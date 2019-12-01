شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى البورسعيدى ونواذيبو الموريتانى اليوم الاحد بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فريق المصرى البورسعيدى مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية حينما يحل ضيفاً على نظيره نواذيبو بطل موريتانيا على إستاد شيخا ولد بيديا فى نواكشوط بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى ونواذيبو الموريتانى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ونواذيبو الموريتانى فى تمام التاسعة مساء اليوم الاحد بتوقيت القاهرة وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

المصرى يبحث عن مواصلة انتصاراته خارج الحدود

يطمح المصرى البورسعيدى فى مواصلة سلسلة انتصاراته الخارجية حيث تمكن الفريق البورسعيدى من الفوز في كل المباريات التي خاضها في بطولة الكونفدرالية حتى الآن بالعلامة الكاملة قبل خوض منافسات دور المجموعات، وهو ما حدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية ، فاز على مالندي بطل زنجبار بأربع أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب لدور الـ32، ثم فاز بثلاثة أهداف لهدف إيابا، قبل الفوز على كوت دي أور بطل سيشل في دور الـ32 الثاني في مباراة الذهاب برباعية نظيفة خارج الأرض، ليفوز مجددا في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

ونجح المصرى البورسعيدى فى حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما أقصى نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين

ايهاب جلال يصطحب 20 لاعباً لموريتانيا

وإصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى 20 لاعبا للسفر إلى موريتانيا هم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى، ومعهم كل من: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، إسلام عطية، عماد فتحي، سعيدو سيمبوريه، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي، أوستين أموتو.

Advertisements

التشكيل المتوقع للمصرى أمام بطل موريتانيا

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بطل موريتانيا يضم كل من : "أحمد عبد الفتاح،عمر كمال،أحمد شوشة، إسلام ابو سليمة،حسن علي، حسين رجب، فريد شوقي ، سعيدو سيمبوري ، إسلام عطية ،محمود وادي ،أحمد جمعة"