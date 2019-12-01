شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة الزمالك من مازيمبى.. خالد الغندور: الكرة رجولة وأداء وعزيمة مش كلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الإعلامى خالد الغندور تعليقاته على الخسارة الثقيلة التى تلقاها فريق نادى الزمالك خلال مواجهته أمام فريق مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت، اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشى، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

قال خالد الغندور، فى تغريدة على تويتر، "الكرة مش كلام بيتكتب.. الكرة رجولة وأداء وعزيمة وإرادة وتحمل مسئولية داخل الملعب.. والقصة مش مكسب فلوس فقط القصة التحكم في مزاج المشجع"، وجاء ذلك بعدما أشار الغندور – فى وقت سابق اليوم - لرحيل الصربى ميتشو عن تدريب الزمالك، حيث قال "ميتشو مع ألف سلامة".



خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى

ويذكر أن الزمالك تلقى خسارة ثقيلة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما دخل مازيمبى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من: "سيلفان جبوهو فى حراسة المرمى، وونلو كوليبالى وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو فى خط الدفاع، كريستيان كوامى كوفى وجلودى ليكونزا وإسحاق تشيبانجو وتشيكو اوشيندى فى خط الوسط، جاكيسون موليكا ومابى مبوتو فى خط الهجوم".

دخل الزمالك المباراة مستحوذاً على أحداث اللقاء وتحضير بتمريرات عديدة فى منتصف الملعب وفى الدقيقة 5 مرر بن شرقى كرة خطيرة إلى مصطفى محمد ولكن أطلق الحكم صافرته متحسباً تسللا على الزمالك، وفى الدقيقة 12 احتسب الحكم، ركلة حرة لمازيمبى فى الجانب الأيسر بجوار الراية الركنية، نفذها مبوتو عرضية مقوسة إلى داخل منطقة جزاء الزمالك لكن شتتها دفاع الأبيض ومرت بعيدًا عن منطقة الخطورة.

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وخرج محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مصابا فى الدقيقة 21 ليشارك بدلا منه محمد عبد الغنى فى تغيير أول للفريق الأبيض وفى الدقيقة 26 مرر ساسى كرة رائعة إلى أوناجم الذى حاول أن يلعب كرة عرضية ولكن تدخل دفاع مازيمبى لتتحول إلى ركنية نفذها زيزو وأبعدها الدفاع الكونغولى لتصل إلى فرجانى ساسى الذى سددها لتصطدم بدفاع مازيمبى ومرت بعيدا عن مناطق الخطورة.

واستمرت الهجمات المتبادلة بين الفريقان وتوقف اللعب فى الدقيقة 37 لإصابة أحمد زيزو وانطلاقة لفريق مازيمبى عن طريق تشيبونجو وتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن عواد فى المكان المناسب وتصدى لها بنجاح ثم فرصة أخرى خطيرة نتيجة توغل "مبوتو" فى منطقة جزاء الأبيض فى الدقيقة 40 ليسدد كرة أرضية نجح عواد فى التصدى لها مجددا وفى الدقيقة 42 احتسب الحكم، ركلة حرة للزمالك على حدود منطقة الجزاء لينفذها عبد الله جمعة مقوسة لكن مرت بغرابة من أمام ساسى ومصطفى محمد وانتهت إلى ضربة مرمى للفريق الكونغولى ثم حاول مازيمبى مجددا من تسديدة لموليكا نجح عواد فى التصدى لها.

بدأ مازيمبى بشكل قوى عن طريق كرة عرضية خطيرة من الجهة اليسرى، استقبلها الخالى من الرقابة شيكو أوشيندى بضربة رأسية لكن اصطدمت بالعارضة لتحرم مازيمبى من الهدف الأول ومرت إلى خارج الملعب، ورد الزمالك سريعًا بانطلاقة رائعة من بن شرقى وتمريرة وصلت إلى محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء فى الجهة اليمنى لكن تسديدته غير متقنة مرت أعلى المرمى، لتعود السيطرة إلى لاعبى مازيمبى من جديد.

وقام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بإجراء ثانى تغييرات الفريق الأبيض فى الدقيقة 56، بخروج حازم إمام والدفع بمحمد حسن فى وسط الملعب، ولم يمر وقتًا طويلاً حتى رد الفريق الكونغولى محرزًا الهدف الأول فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، من كرة عرضية متقنة عن طريق باتو كابانجو من الجهة اليمنى، استقبلها جاكسون موليكا بضربة رأسية على يمين عواد لداخل الشباك، ثم واصل مازيمبى خطورته على مرمى الزمالك، ليحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 66 من زمن المباراة، عن طريق تريسور مبوتو.

ودفع ميتشو بشيكابالا فى الدقيقة 75 على حساب أوناجم ولكن دون جدوى وخطف موليكا مهاجم مازيمبى الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 84 لتنتهى تماماً أحلام الأبيض فى العودة ولو بنقطة التعادل من الكونغو، ليفقد أول ثلاث نقاط فى مشواره بدور المجموعات ويتذيل مجموعته بدون رصيد، فيما تصدر مازيمبى المجموعة برصيد 3 نقاط.