شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات بتروجت بالقسم الثانى إلى ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل نقل مباريات فريق بتروجت الذى ينافس بدورى القسم الثانى من ستاد الجيش بالسويس إلى ستاد بتروسبورت بداية من مباراته الأسبوع الحالى فى الجولة السادسة أمام القناة. كانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل تلك المباراة بجانب مباراة المريخ والنجوم 24 ساعة بحيث تقام الثلاثاء بدلا من الإثنين بسبب إقامة بعض المباريات فى دور الـ32 لبطولة كاس مصر. يذكر أن بتروجت قامت بتعيين علاء عبد العال كمدير فنى للفريق بدلا من محمد عودة وقاد المدير الفنى الجديد الفريق فى مباراته الأخيرة بالدورى امام الزرقا والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الجولة الخامسة للمسابقة.

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