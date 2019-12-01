شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش أمام مازيمبى.. وينفى تعرضه لمزق عضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق وأدت إلى استبداله خلال لقاء مازيمبي الكونغولي اليوم السبت، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

واضاف طبيب الزمالك أنه سيتم عمل اشعة للاعب فور العودة إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة بشكل أدق، نافيا أن تكون الإصابة مزقا فى العضلة كما تردد.

وخسر الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، ويتواجد الأبيض ومازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.