شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الشمس على المنصورة 34 /17 و الزمالك على مدينة نصر 19 /14 و سموحة على أصحاب الجياد 39 /20 .
بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع الشمس و اصحاب الجياد مع المنصورة و الزمالك مع 6 أكتوبر و المعادى مع سموحة و هليوليدو مع الأهلى و الزهور مع السنطة و تشامبيون الرحاب مع الجزيةر و الطيران مع سبورتنج .
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.