شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية في إطار تاسع جولات دورى سيدات كرة اليد للعمومى للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتبن الأولى و الثانية .

و شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، الأهلى على السنطة 58 /15 و هليوليدو على تشامبيون الرحاب 25 /19 و سبورتنج على الزهور 31/27 و الطيران على الجزيرة 36 /27 .

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ، الشمس على المنصورة 34 /17 و الزمالك على مدينة نصر 19 /14 و سموحة على أصحاب الجياد 39 /20 .

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بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع الشمس و اصحاب الجياد مع المنصورة و الزمالك مع 6 أكتوبر و المعادى مع سموحة و هليوليدو مع الأهلى و الزهور مع السنطة و تشامبيون الرحاب مع الجزيةر و الطيران مع سبورتنج .