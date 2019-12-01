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فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية في إطار تاسع جولات دورى سيدات كرة اليد للعمومى للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد المجموعتبن الأولى و الثانية .

 

و شهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ، الأهلى على السنطة  58 /15 و هليوليدو على  تشامبيون الرحاب 25 /19  و سبورتنج على  الزهور 31/27  و الطيران على الجزيرة 36 /27  .

 

بينما شهدت المجموعة الثانية  فوز كلا من ، الشمس على  المنصورة 34 /17  و الزمالك على مدينة نصر 19 /14  و سموحة على  أصحاب الجياد 39 /20 .

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بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع الشمس و اصحاب الجياد مع المنصورة و الزمالك مع 6 أكتوبر و المعادى مع سموحة و هليوليدو مع الأهلى و الزهور مع السنطة و تشامبيون الرحاب  مع الجزيةر و الطيران مع سبورتنج .

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