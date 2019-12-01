شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاتحاد السكندرى والاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الاتحاد السكندرى على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم، السبت، باستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى.

محمود رزق مدافع الاتحاد أحرز الهدف الأول لزعيم الثغر فى الدقيقة 20 من متابعة كرة زميله إسلام جمال داخل منطقة الجزاء اودعها مباشرة فى مرمى الدراويش ، وأضاف الأوغندى إيمانويل اوكوى الهدف الثانى نهاية الشوط الأول ، وفى الدقيقة 51 نجح الإيفوارى رزاق سيسيه من زيادة غلة الأهداف بإحرازه الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 10 نقاط فى المركز الرابع بالدورى بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 6 نقاط فى المركز الثانى عشر.

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