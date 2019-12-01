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20 لاعبا في قائمة سموحه لمواجهة الطلائع فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الكروى الاول بنادى سموحه  عن اختيار 20 لاعب للدخول في معسكر مغلق أستعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الإثنين بالإسكندرية  ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري  الممتاز .

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، أحمد جمال ، كريم يحيى ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد ، شريف رضا ، محمد الترهونى ، محمد نادى ، رجب نبيل ، أحمد حمص ، يوسف ديوب ، محمود حليمو ، إسلام جمال ، إسلام الفار ، حسام حسن ، رونالدو وانجا ، محمود فهمى ، ايمومو .

 

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