شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: مشكلة لاعبى الزمالك نفسية ومادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد عيد لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق جولدى الحالى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسباب تراجع مستوى لاعبى الفريق الابيض الفترة الماضية و الهزيمة اليوم أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا . وجاء أحمد عيد قائلا " اللاعيبة بتدعم ميتشو ضد الادارة .. مش واخدين أوامر وبيوضحو ان المشكلة مادية ونفسية !! " . تلقى الزمالك خسارة ثقيلة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. Advertisements



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