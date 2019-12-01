شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل ميودراج عن تدريب الاسماعيلي بعد ثلاثية زعيم الثغر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

محمود رزق افتتح التسجيل في الدقيقة 20 قبل أن يضاعف إيمانويل أوكوي النتيجة في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 51 من عمر المواجهة سجل رزاق سيسيه الهدف الثالث بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 10 في المركز الرابع فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز الثاني عشر.

وتعالت الاصوات داخل قلعة الدراويش للمطالبة برحيل المدرب الصربي عن منصبه بسبب تراجع النتائج المحلية رغم الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية

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في الوقت ذاته أفاد مصدر مقرب من ميودراج يستيتش أن المدرب باق في منصبه ولم يصله إخطار رسمي من الاسماعيلي بالاقالة وأنه مرتبط بعقد مازال ممتد مع إدارة القلعة الصفراء

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء وعلى نفس الوتيرة يعيش الاتحاد السكندرى انتعاشة كروية بعد نجاحه فى خطف تذكرة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية بعد الإطاحة بالمحرق البحرينى بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 3-0 بمجموع المباراتين.

ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى.

ويحسم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة مصير المدرب الصربي في ظل حصول الدراويش علي راحة من المران غدا الأحد قبل مواجهة طنطا والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري والمقرر لها الاربعاء المقبل .