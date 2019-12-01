شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 30 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 30 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الخسارة الثقيلة من مازيمبى بجانب إعلان مجلس إدارة النادى الأبيض عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير الجهاز الفنى.

خسارة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة فى دورى الأبطال

تلقى الزمالك خسارة ثقيلة من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، يتواجد الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.

ميتشو : إصابة الونش أثرت على الزمالك والهدف الثانى لمازيمبى تسلل

أكد الصربي ميتشو المدير الفني لنادى الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال مباراة مازيمبي الأخيرة أثرت على الفريق في المباراة. Advertisements وقال ميتشو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن اللاعبين الذين بدأ بهم اللقاء هو القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات مشيراً إلى أن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب، مضيفاً:"مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص لكن الهدف الثاني من تسلل واضح والزمالك أهدر عدد من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة". وتابع ميتشو قائلاً:"لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة رغم أن عامل الأرض والجمهور كان ضد الفريق لكن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثانى لمازيمبى".

الزمالك يكشف حجم إصابة "الونش" أمام مازيمبى

كشف جهاز نادى أن إصابة محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأبيض، عبارة عن شد فى العضلة الخلفية ما أدى إلى استبداله فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى أقيمت بينهما، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.