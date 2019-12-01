شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التعجل في عودة علي معلول للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض جهاز الكرة بالأهلي التعجل في عودة علي معلول ظهير أيسر الفريق الأساسي بعد أن أثبتت الأشعة التي أجراها معاناته من تمزق بسيط في العضلة الضامة يحتاج لفترة علاج من 10 أيام الى أسبوعين.

ويفضل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود عدم الدفع باللاعب إلا بعد التأكد من سلامته بشكل كامل، لتجنب ما حدث مع محمود متولى الذي تجددت إصابته في العضلة الخلفية بعد أيام من عودته للتدريبات.

وتعرض معلول لإصابة خلال مشاركته في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت أمس على استاد رادس في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولم يستطع إكمال اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 68.