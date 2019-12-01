شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وناجي والصريطي في ندوة الثقافة الرياضية الملعب الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشهدت الندوة حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء أحمد جمال مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية.

كما تواجد أيضا أحمد ناجي مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني السابق، والفنان سامح الصريطي سفير اتحاد الثقافة الرياضية، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وبدأت الندوة بكلمة خاصة أشرف محمود الذي أكد من خلالها على دور الاتحاد المصري للثقافة الرياضية في توعية وتثقيف الشباب في شتى المجالات برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة خلال الندوة عن دور الشباب في إعلاء راية الوطن، مؤكدا أن مثل هذه التجمعات هدفها الأول التواصل مع الشباب في جميع أرجاء البلاد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور اتحاد الثقافة الرياضية في توعية الشباب وتثقيفهم رياضيا وفنيا وأدبيا.

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وطالب الدكتور أشرف صبحي جميع الشباب المتواجدين في الندوة بأن يكونوا سفراء للوزارة ويقوموا بنقل الصورة كاملة لزملائهم ويتحدثوا معهم عن دور الوطن في مساعدة الشباب وإعدادهم بصورة مميزة للمستقبل القريب.

وشهدت الندوة إلقاء أحمد ناجي والشاعر عماد حسن لبعض أبيات الشعر من تأليفهم الشخصي وسط حفاوة كبيرة من جميع الحضور.

وأقام الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، على هامش ندوة الملعب الكبير، مسابقة خاصة بين طلاب الجامعات الحدودية المشاركين ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية.

وفي ختام فعاليات الندوة، أتاح اتحاد الثقافة الرياضية الفرصة لبعض الشباب المشاركين في ندوة الملعب الكبير باستعراض مواهبهم الفنية أمام وزير الرياضة من خلال إلقاء الشعر والغناء.