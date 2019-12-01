شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم السبت 30 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اخبار النادى الأهلى اليوم السبت 30 / 11 / 2019 العديد من الاخبار الهامة على رأسها شكوى مسئولى الاحمر حكام مباراتهم أمام النجم الساحلى فى الجولة الاولى لدورى المجموعات من دورى أبطال أفريقيا إلى الكاف

الأهلي يُقرر شكوى حكام دورى الأبطال للكاف رسمياً

قرر مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الاخيره لاسيما ما شاهدته مباراة الامس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو العديد من الاخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر على حد وصف الإدارة الحمراء.

الأشعة تثبت إصابة معلول بتمزق فى الضامة ويغيب عن الأهلى أسبوعين

أثبتت الأشعة التي أجراها علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الأولي وهى الإصابة التى تحتاج لفترة علاج من 10 أيام لأسبوعين.

سوبر كورة.. الأهلي يترقب أزمة كهربا مع أفيس البرتغالي بسبب توقيعه للأحمر

يترقب مسئولو النادي الأهلي تداعيات أزمة محمود عبد المنعم كهربا مع ناديه الحالي أفيش البرتغالى، بعد خروج تقارير برتغالية تؤكد اعتزام النادى معاقبة المهاجم الدولى بسبب عدم انضمامه لصفوف الفريق حتى الآن، على الرغم من انتهاء فترة التوقف الدولية.

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بنى سويف يهدد بالانسحاب من مواجهة الأهلى فى كأس مصر.. اعرف السبب

هدد نادى بنى سويف بالانسحاب من مواجهة الأهلى فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم الاتفاق على الحقوق المالية لدى اتحاد الكرة.

فايلر يتسلم تقرير غائبى الأهلي عن رحلة تونس

يتسلم السويسرى رينيه، فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تقريرا فنيا عن اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس الأخيرة، وواصلوا تدريباتهم على ملعب التتش بالجزيرة.

وليد سليمان جاهز لتدعيم الأهلي في مواجهة بني سويف بالكأس

أكد الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية وليد سليمان، صانع العاب الفريق، لمواجهة بنى سويف المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى بطولة كأس مصر.