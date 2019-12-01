محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
كد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيحدد مصير الجهاز الفني للفريق والصربي ميتشو المدير الفني للفريق خلال اجتماعه الذي يعقد اليوم، الأحد.
وأشار منصور في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما يتردد عن تأجيل الاجتماع غير صحيح، لافتًا إلى أنه سيعقد في الموعد المحدد له.
وقال رئيس الزمالك: "اجتماع مجلس الإدارة سيكون في موعده، لا توجد أي نية لتأجيله".
وأكمل: "مصير الجهاز الفني وميتشو مرتبط بما سنتوصل إليه في الاجتماع، مجلس الإدارة بالكامل هو من سيحدد هذا الأمر".
واختتم: "ميتشو لم يصدر أي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، لقد تواصلت مع البعثة في الكونغو وأكدوا لي أنه لم يدل بأي تصريحات".
الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقاي، بعد أيام قليلة من هزيمة محلية كانت أمام إنبي بالدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى لمصراوي: ميتشو لم يدل بأي تصريحات عن مصيره مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.