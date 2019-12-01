مرتضى لمصراوي: ميتشو لم يدل بأي تصريحات عن مصيره مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيحدد مصير الجهاز الفني للفريق والصربي ميتشو المدير الفني للفريق خلال اجتماعه الذي يعقد اليوم، الأحد.

وأشار منصور في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما يتردد عن تأجيل الاجتماع غير صحيح، لافتًا إلى أنه سيعقد في الموعد المحدد له.

وقال رئيس الزمالك: "اجتماع مجلس الإدارة سيكون في موعده، لا توجد أي نية لتأجيله".

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وأكمل: "مصير الجهاز الفني وميتشو مرتبط بما سنتوصل إليه في الاجتماع، مجلس الإدارة بالكامل هو من سيحدد هذا الأمر".

واختتم: "ميتشو لم يصدر أي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، لقد تواصلت مع البعثة في الكونغو وأكدوا لي أنه لم يدل بأي تصريحات".

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقاي، بعد أيام قليلة من هزيمة محلية كانت أمام إنبي بالدوري الممتاز.