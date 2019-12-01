النشرة الرياضية..أول تحرك من الأهلي ضد حكم مباراة النجم..وليفربول يواصل التربع على القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 30 نوفمبر 2019.

الاتحاد يضرب الإسماعيلي بثلاثية ويبعد الزمالك عن المربع الذهبي

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ساحقًا على حساب منافسه الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

قرعة يورو 2020.. صدام مونديالي جديد.. ومجموعة نارية

أوقعت قرعة كأس الأمم الأوروبية 2020 المنتخب البرتغالي حامل اللقب في مجموعة نارية، إلى جانب منتخبي فرنسا حامل لقب كأس العالم، بينما يصطدم المنتخبان الإنجليزي والكرواتي مجددًا، بعدما تفوق الأخير في نصف نهائي كأس العالم 2018 وتحقيقه مفاجأة تاريخية بالتأهل للنهائي.

عمان تتخطى الكويت وتتصدر مجموعتها بكأس الخليج

قطع المنتخب العماني خطوة مهمة للغاية على طريق الدفاع عن لقبه الخليجي بفوزه الثمين 2 / 1 على نظيره الكويتي اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة الحالية (خليجي 24) في قطر.

ليفربول يعادل رقمه القياسي الغائب منذ 31 عاما

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وصل ليفربول إلى النقطة الـ40 بعد تحقيق انتصاره الـ14 تواليا في الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت على ملعب "آنفيلد" مساء السبت بالأسبوع الـ14 للمسابقة.

بعد ثلاثية مازيمبي.. قرار عاجل من مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عقد اجتماعًا طارئًا في تمام الثانية عشر ظهر غد الأحد.

أول تحرك من الأهلي ضد حكم مباراته مع النجم الساحلي

قرر مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الاخيره لاسيما ما شاهدته مباراة الامس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس.

بالفيديو.. ليفربول بـ10 لاعبين يواصل التربع على القمة بفوز صعب أمام برايتون

واصل ليفربول تربعه على قمة بريميرليج بفوز صعب على حساب برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري.

الزمالك يسقط بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي في مستهل مشواره بالمجموعات

سقط فريق الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة أمام نظيره مازيمبي، الذي استضافه عصر اليوم السبت، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.