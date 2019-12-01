محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 30 نوفمبر، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الزمالك ومازيمبي أهداف مباراة الترجي والرجاء المغربي الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد Advertisements أهداف مباراة ليفربول وبرايتون الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس الدوري المصري أهداف مباراة الاتحاد والإسماعيلي

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. ثلاثية مازيمبي أمام الزمالك.. وثنائية ليفربول في شباك برايتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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