بعد دعمه لميتشو.. مدحت العدل يهاجم فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هاجم الكاتب مدحت العدل، التونس فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، بعدما قام الأخير بنشر صورة مع المدرب الصيرني يعلن خلالها تضامنه رغم الاخفاق أمام مازيمبي والخسارة بثلاثية دون رد في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر فرجاني صورة له مع ميتشو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب باللغة الإنجليزية: "كل اللاعبين يدعمون المدرب ميتشو ويقفون ورائه".

ورد العدل على تغريدة ساسي قائلا:" ساسي ولا في القلب ولا في الرأس طالما لا يعرف قيمة الكيان الذي يمثله ولم يكن يحلم باللعب له".

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وأضاف:" كفانا طبطبة على لاعبين لا يستحقون شرف اللعب للزمالك".

ورد في تعليق اخر باللغة الإنجليزية موجها حديثه لساسي:" ادعمه خارج الزمالك، اخرجوا سويا خارج النادي العظيم، فانت تستحق بعضكما".

وخاض ميتشو منذ توليه مسؤولية الزمالك، 13 مباراة ونجح في تحقيق الانتصار في ثماني مواجهات مقابل الهزيمة في أربعة بجانب تعادل وحيد، وتُوج بلقب كأس مصر.