محمد صلاح يرد.. هل يقود الزمالك بدلاً من ميتشو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد صلاح مدرب منتخب السويس ونجم الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تتواصل معه من أجل قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الزمالك خسارة قوية من منافسه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة جاءت ضمن المرحلة الأولى من منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ورد صلاح عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب إدارة الزمالك لقيادة الفريق في تصريحات عبر برنامج "الماتش" :"لم يتحدث معي أحد من جانب إدارة الزمالك، لكن أمتلك عروضًا كثيرة في الفترة الأخيرة".

وعن أسباب خسارة الزمالك من مازيمبي، قال :"من واقع تجاربي وخبرتي داخل الزمالك أرى أن الفريق يتأثر عقب العودة من التوقف وهذا ما تحقق بعد الخسارة من إنبي بالدوري ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا".

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وكان مصدر من داخل نادي الزمالك كشف في تصريحات ليلا كورة أن محمد صلاح يُعد من المرشحين لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن عقد جلسة مع إدارة ناديه اليوم الأحد عقب الخسارة من مازيمبي بثلاثية.

ويحتل الزمالك في مجموعته الأفريقية المركز الأخير بدون أي نقاط في المقابل يتصدر مازيمبي الترتيب بثلاث نقاط ويأتي الثنائي أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي في المركز الثاني والثالث برصيد نقطة.

وفي مسابقة الدوري، يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد عشر نقاط من خمس مباريات، حيث يأتي الفارق بين الأبيض والمقاولون العرب متصدر الترتيب ثلاث نقاط إلا أن "ذئاب الجبل" خاض ست مباريات.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الشرقية مساء الأربعاء المقبل ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، على أن يواجه الأبيض منافسه أول أغسطس يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.