مدرب الاتحاد السكندري: تفوقنا ليس ظاهرة.. والمشوار لا يزال طويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري.

وقال يوسف في تصريحات لقناة اون سبورت:" مكسب عريض على فريق محترم، لذلك انا سعيد جدا بأولادنا والأداء قدم فريق بحجم الاسماعيلي".

وأضاف:" خليني اكون صادق، أنا سعيد جدا لحجم الالتزام والروح اللي موجودة في الفريق حاليا رغم اني كنت متخوف قبل المباراة".

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وتابع:" الفريق اثبت انهم لاعبين كبار ومش مجرد ظاهرة بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، ونتنمى الاستمرار بنفس المستوى".

واوضح مدرب الاتحاد السكندري، أن مشوار المنافسة في الدوري لا يزال طويل والحديث عن تواجد الفريق في أى مركز ليس في وقته.

وأتم تصريحاته:" لم يكن هناك جمهور في المباراة الا اعداد قليلة، وستاد حرس الحدود ليس ملعبنا لذلك كنا كغرباء نحن والاسماعيلي على ملعب ليس ملعبنا ونتمنى اللعب في ستاد الإسكندرية ".