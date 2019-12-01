الاتحاد يضرب الإسماعيلي بثلاثية ويبعد الزمالك عن المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ساحقًا على حساب منافسه الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

الفريق السكندري افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 20 عن طريق محمود رزق، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد مهرجان الأهداف على الإسماعيلي وهذه المرة جاء الهدف الثالث عن طريق الإيفواري رزاق سيسه في الدقيقة 51.

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بتلك النتيجة يكون الاتحاد في المركز الرابع برصيد عشر نقاط من خمس مباريات بفارق الأهداف عن الزمالك، ليصبح "زعيم الثغر" على بعد ثلاث نقاط من المقاولون العرب متصدر المسابقة بعدما خاض ست مباريات.

في المقابل، تلقى الإسماعيلي خسارة جديدة في مسابقة الدوري حيث سبق وأن تلقى "الدراويش" خسارة في الجولة الماضية على يد حرس الحدود بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الإسماعيلي ست نقاط في المركز الثاني عشر من خمس مباريات حيث حقق الفريق الأصفر انتصارين مقابل ثلاث هزائم.