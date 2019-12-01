مصدر لمصراوي: لا توجد اتصالات بين الزمالك وكوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مقرب من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه لم يتلق أي إتصالات من مسؤولي نادي الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة الخليج 365، أن المدرب الأرجنتيني لم يتواصل مطلقًا مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية.

الزمالك كان قد تلقى هزيمة من مازيمبي الكونغولي في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد أيام قليلة من خسارة محلية أمام إنبي.

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وكان خالد الغندور مقدم البرنامج الخاص بنادي الزمالك عبر قناة المحور في الفترة الماضية، قد أكد على أن إدارة الزمالك تواصلت مع كوبر لقيادة الفريق.

وحصل الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني الحالي للزمالك قد حصل على دعم كبير من لاعبي الفريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد الخسارة أمام مازيمبي.

الجدير بالذكر أن مسيرة ميتشو مع الزمالك باتت مهددة في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، إلى جانب عقد إدارة النادي لاجتماع عاجل غدًا، الأحد، لمناقشة أسباب التراجع.