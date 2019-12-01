مصدر في المقاصة لمصراوي يوضح موقف الإدارة من رحيل ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة، موقف مجلس الإدارة برئاسة محمد عبد السلام، بشأن استمرار أو رحيل مدرب الفريق أحمد حسام ميدو.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إدارة نادي مصر المقاصة ترفض بشكل قاطع رحيل "ميدو" خلال الفترة الحالية.

وأوضح، أن إدارة المقاصة متمسكة ببقاء المدرب ميدو ولا توجد نية للتفريط في خدماته، وسيستمر مع الفريق حتى انتهاء عقده.

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يأتي هذا في ظل التقارير التي تحدثت مؤخرا عن دخول ميدو دائرة اهتمام مجلس إدارة الزمالك ليخلف المدرب ميتشو في حال رحيله عن الفريق.

وأشار إلى أن المدرب ميدو لم يتحدث بشأن رحيله عن الفريق لتولي مهمة الزمالك، مؤكدا ان حدث ذلك سنرفض او رحيله بشكل عام في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر تصريحاته:" إدارة مصر المقاصة تسعى لإكمال مشروع مستقبلي تحت قيادة المدرب ميدو وستعمل على تنفيذه لذلك فكرة رحيله غير مطروحة".