تعرف علي منافسة اليوم الثاني للبطولة العربية للدراجات

تنطلق صبح اليوم الاحد سباق سباق فرق ضد الساعه للكبار ضمن اليوم الثاني البطولة العربية للدرجات، والتي تنظمها مصر بالإسكندرية، بمنطقة برج العرب، خلال الفترة من 29 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل لمسافة66 كيلو في تمام الساعه التاسعة صباح بمشاركة منتخب مصر والكويت ولبيا والسعودية والامارات والجزائر . والكويت ولبيا والسعودية والامارات والجزائر . ويشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني محمد عيش محمد فراج حسن عبده بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان حسين ناصر محمد قاسم أحمد الخلفاوي. وكانت منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 والتي أقيمت في الجزائر. وكان فريق لاانسات في الحصول علي المركز الاول في سباق ضد الساعة 44 كيلو متر في افتتاح البطولة العربيةبينما حصد المنتخب الجزائر المركز الاول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو متر ثم حصل المنتخب المصري علي المركز الثاني بينما حصلت الكويت علي المركز الثالث .

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