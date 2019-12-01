عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة حكام اتحاد شمال أفريقيا

قررت الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا، اختيار عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام لمدة 4 سنين. ووافقت الجمعية العمومية على اختيار عبد الفتاح بالإجماع، على أن يحدد معاونيه خلال الساعات المقبلة. المقبلة. وحضر اجتماع الجمعية العمومية ممثلًا عن مصر د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، حيث عقد الاجتماع في تونس.



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