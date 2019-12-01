الصيد يهزم النصر بثلاثية في الدوري الممتاز

تغلب فريق الصيد" الدرجة الاولى" للكرة الطائرة على النصر بنتيجة 3/صفر فى اطار مباريات دورى الممتاز (ب) للكرة الطائرة.

يضم الفريق اللاعبين أحمد عبد العزيز ، عمر عبد العزيز ، محمد أشرف ، رامى فارس ،محمد شريف ،

محمد طارق ، على جمال اسماعيل ، محمد صابر ، على جمال يونس ، عبد الرحمن محمد ، عمر حسن ، ابراهيم عبد العزيز ، عمر خالد بن الوليد ، عمر خالد خشبة ، زياد خالد ،أحمد طارق ،حمزة محمد ، يوسف اشرف ،عبد الله شهاب ، ادهم أيمن، على ماهر.

يقود الفريق المدير الفنى كابتن محمود غزال ، كابتن علاء مفتاح مدرب ، كابتن محمود مجاهد مساعد مدرب ، كابتن شعبان عبد الصبور مدير ادارى.