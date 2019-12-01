خليجي 24.. هيرفي ريناد : أداء منتخب السعودية أمام البحرين لم يكن مثاليًا

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، أن أداء الأخضر لم يكن مثاليًا أمام نظيره البحريني، بالرغم من تحقيق الانتصار بثنائية نظيفة.

وتغلب منتخب السعودية على نظيره البحريني بثنائية نظيفة، مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24".

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، " أداء منتخب السعودية لم يكن مثاليًا

ولست راضيًا عنه، وسنعمل على تحسين الأداء خلال المباريات المقبلة".

وتابع حديثه " واجهتنا بعض المشاكل خلال المباراة الأولى أمام الكويت، كالاحتفاظ بالكرة وعدم تنفيذ التعليمات المطلوبة من اللاعبين".

وخسر منتخب السعودية في المباراة الافتتاحية أمام الكويت بثنائية نظيفة في البطولة التي تقام بدولة قطر، في الفترة من 26 من الشهر

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الحالي وحتى الثامن من ديسمبر.

وأوضح مدرب المنتخب السعودية، " افتقدنا لاعبي الهلال في المباراة الأولى، وكان لزاما علينا أن نحقق الانتصار أمام البحرين من أجل الإبقاء على فرصة التأهل للدور المقبل.

وأتم تصريحاته " سنعمل على إنهاء مباراة عمان بشكل إيجابي وتحقيق نقاط المباراة الثلاث لحسم التأهل".

وأوقعت قرعة خليجي 24، المنتخب السعودية برفقة منتخبات الكويت والبحرين وعمان.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يلتقي نظيره العماني في الثاني من ديسمبر ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الخليج العربي.