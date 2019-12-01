الصيد يكتسح بطولة كأس الاتحاد للكومباك سبورتنج

اختتمت مساء اليوم السبت الموافق بطولة كأس الاتحاد لصيد الدقى للكومباك سبورتنج والتى اقيمت على ميادين الرماية بصيد الدقى بحضورعضو مجلس الادارة الدكتورة ايمان كريم ، وحازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية ، مجدى لطفى نائب مقرر لجنة الرماية ومدير البطولة و جاءت النتائج كالتالى : اولا : مرحلة الرجال فرانكو بيرو دوناتو ( صيد الدقى) بالمركز الاول ، حقق حسن على عزيز (صيد الدقى ) المركز الثانى وجاء كريم عمرو عبد القادر فى المركز الثالث حسن على عزيز (صيد الدقى ) المركز الثانى وجاء كريم عمرو عبد القادر فى المركز الثالث ثانيا: مرحلة السيدات فازت زينب طارق صلاح الدين ( صيد الدقى ) بالمركز الاول ، حقق ت سحر طلعت مصطفى ( صيد الدقى ) المركز الثانى . ( صيد الدقى ) بالمركز الاول ، حقق ت سحر طلعت مصطفى ( صيد الدقى ) المركز الثانى . ثالثا: مرحلة الرواد فاز محمد يوسف كمال ( صيد الدقى ) بالمركز الاول ، وحقق هشام محمد عزيز ( صيد الدقى ) المركز الثانى ، محمد عبد السلام عشره ( صيد اسكندرية ) فى المركز الثالث رابعا مرحلة كبار الرواد Advertisements فاز جورج نقولا شيعا ( صيد الدقى ) بالمركز الاول ، حقق طارق محمد عثمان ( صيد الدقى ) المركز الثانى ، وجاء برج ( صيد اسكندرية ) بالمركز الثالث . طارق محمد عثمان ( صيد الدقى ) المركز الثانى ، وجاء برج ( صيد اسكندرية ) بالمركز الثالث . خامسا : مرحلة الناشئين فاز مصطفى فرج راسم (صيد الدقى ) بالمركز الاول . سادسا : مرحلة الفرق فاز فريق ( صيد الدقى ) بالمركز الاول متمثلا فى حسن على عزيز ، فرانكو بيرو لويجى رولاندو، مصطفى فرج راسم . فاز فريق ( صيد اسكندرية ) بالمركز الثانى ممثلا فى كريم عادل عبد السلام عشرة ، أحمد محمد عبدالسلام عشره ، احمد محمد احمد عبداللاه . فاز فريق ( صيد الدقى ) بالمركز الثالث ممثلا فى ماجد احمد سعد ، عمرو يسرى على ، عبد الشفيع عوض فايز .

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