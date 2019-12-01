"دينامو كييف ايجيبت" يتصدر مجموعته بمهرجان براعم الجيزة

استكمل فريق "دينامو كييف ايجيبت" (ابو الهول) انتصاراته المتتالية خلال مشواره في مهرجان براعم الجيزة لمواليد 2008، والمقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي، حيث انتصر الفريق الانتصار الثاني علي التوالي، وتصدر اول المجموعة برصيد ٦ نقاط متفوقاً علي بقية الفرق.
وأشار المدرب والمدير الفني للفريق كابتن محمد علي، ان هدفهم كمنظومة "دينامو كييف ايجيبت" هو الصعود والمنافسة علي كأس البراعم، وذلك من أجل التحضير للموسم القادم وتجهيز كل الفرق.
وفي نفس السياق اكد المدير الإداري الكابتن محمد اسامة أن جميعهم كمنظومة وفريقواحد يسعون لتحقيق البطولة لبراعم الجيزة وان امامهم هدف وهو تقديم لاعبين صاعدة للفرق المحترفة.
يذكر ان فريق "دينامو كييف ايجيبت" قد استهل مشواره في مهرجان براعم الجيزة لمواليد 2008، والمقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي، الاسبوع الماضي بالفوز على الكوم الأحمر، بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما، بافتتاح فعاليات البطولة.
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