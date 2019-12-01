لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة المريخ والنجوم 24 ساعة

إجتمعت لجنة مسابقات الدوري الممتاز (ب) بالإتحاد المصري لكرة القدم في جلستها السادسة اليوم - السبت - برئاسة خالد كامل وعضوية كلاً من مجدي الشيخ وعاطف فرغل وبعد العزيز إسماعيل وحسام عبد العظيم ومقرر اللجنة أحمد نسيم بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم. بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم. وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة فريقي المريخ والنجوم يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 والتي ستقام على ستاد نادي المريخ ببورسعيد ضمن مباريات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية ، وذلك بدلاً من يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019. يذكر أن نادي النجوم يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط من خمسة مباريات ، وذلك بعد الفوز في مبارتين على كوكاكولا ومنتخب السويس والتعادل في مبارتين مع القناة والترسانة وخسارة وحيدة أمام نادي النصر الجولة السادسة بالمجموعة الثانية ، وذلك بدلاً من يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019. يذكر أن نادي النجوم يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط من خمسة مباريات ، وذلك بعد الفوز في مبارتين على كوكاكولا ومنتخب السويس والتعادل في مبارتين مع القناة والترسانة وخسارة وحيدة أمام نادي النصر

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