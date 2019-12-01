ترتيب دوري أبطال إفريقيا.. الترجي وصنداونز في الصدارة وسقوط الأهلي والزمالك

اختتمت مساء اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية، والتي يشارك بها فريقي الزمالك والأهلي.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم فرق مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي، فيما أوقعت الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر الأهلي مساء أمس الجمعة أمام مستضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف في افتتاح مرحلة المجموعات، فيما تعرض الزمالك لهزيمة قاسية أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة عصر اليوم في المباراة التي أقيمت بأرض الأخير.

وإليكم ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء منافسات الجولة

الأولى.

المجموعة الأولى

يتصدر مازيمبي ترتيب مجموعته برصيد 3 نقط، فيما يتقاسم أول أغسطس وزيسكو مركز الوصافة برصيد نقطة لكل منهما بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما، فيما يتذيل الزمالك ترتيب مجموعته بدون نقاط.

وانتزع زيسكو تعادلًا صعبًا أمام أول أغسطس مساء اليوم بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

المجموعة الثانية

يتقاسم الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعد أن تغلبا الفريقين على بلاتينيوم والأهلي اللذين يتذيلا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

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الهلال السوداني تغلب بلاتنيوم بهدفين

مقابل هدف، فيما تغلب النجم الساحلي على ضيفه الأهلي بهدف نظيف.

المجموعة الثالثة

يتصدر فريق صنداونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتقاسم اتحاد العاصمة الجزائري والوداد البيضاوي المغربي وصافة المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل بترو أتلتيكو الأنجولي بدون نقاط.

وتغلب صنداونز على ضيفه بتروأتلتيكو بثلاثية نظيفة، فيما تعادل الوداد مع مستضيفه اتحاد العاصمة بهدف لكل منهما.

المجموعة الرابعة

يتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متساويًا بالنقاط مع شبيبة القبائل الجزائري الذي يأتي وصيفًا، فيما يتذيل المجموعة فريقي فيتا كلوب الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن الزمالك يستضيف أول أغسطس الأنجولي في السابع من ديسمبر، على أن يصطدم الأهلي بنظيره الهلال السوداني في السادس من الشهر ذاته.

يذكر أن الترجي التونسي توج بآخر نسخة من دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي.