الترجي التونسي حامل اللقب يذل الرجاء المغربي بملعبه بثنائية

حقق فريق الترجي التونسي حامل لقب دوري ابطال افريقيا فوزا مهما خارج ملعبه بتغلبه علي الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون رد بملعب محمد الخامس ، فى الجولة الاولى لمباريات المجموعة الرابعة لدوري الابطال.

افتتح الترجي التونسي التهديف فى الدقيقة 8 عن طريق أنيس البدري بتسديدة صاروخية ،وأضاف ابراهيما واتارا الهدف الثاني للترجي فى الدقيقة 15 .

ارتفع رصيد الترجي الى 3 نقاط متساويا مع شبيبة القبائل في النقاط بينما فيتا كلوب الكونغولي والرجاء في المركزين الثالث والرابع.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري الفائر امس على بطل الكونغو بهدف نظيف