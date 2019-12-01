سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” عبر التاريخ

الموسم البطل- النادي- البلد الوصيف- النادي- البلد 1956 ستانلي ماثيوس- نادي بلاكبول –انجلترا ألفريد دي ستيفانو – 1956 ستانلي ماثيوس- نادي بلاكبول –انجلترا ألفريد دي ستيفانو – ريال مدريد - اسبانيا 1957 ألفريد دي ستيفانو- ريال مدريد- اسبانيا بيلي رايت وولفرهانبتون- انجلترا 1958 ريموند كوبا- ريال مدريد- اسبانيا هيلموت ران- روت فايس إيسن- ألمانيا 1959 ألفريدو دي ستيفانو- ريال مدريد- اسبانيا ريموند كوبا- نادي ستاد ريماس- فرسنا 1960 لويز سواريز مورامونتيس- برشلونة - اسبانيا فيربنتس- ريال مدريد- اسبانيا 1961 عمر سيفوري- يوفنتوس-ايطاليا لويز سواريز- إنتر ميلان- ايطاليا 1962 جوسيف ماسويست- دوكلا براغ- تشيكوسلوفاكيا أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال 1963 ليف ياشين- دينامو موسكو- الاتحاد السوفيتي جاني ريفيرا- ايسي ميلان- ايطاليا 1964 دينيس لو-مانشستر يونايتد- انجلترا لويز سواريز ميرامونتيس- إنتر ميلان- ايطاليا 1965 أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال جاشينتو فاكيتي- إنتر ميلان- ايطاليا 1966 بوبي تشارلتون-مانشستر يونايتد- انجلترا أوزيبيو- بنفيكا- البرتغال 1967 فلوريان ألبرت- فيرنكفاروسي- المجر بوبي تشارلتون- مانشستر يونايتد- انجلترا 1968 جورج بست- مانشستر يونايتد- انجلترا بوبي تشارلتون-مانشستر يونايتد- انجلترا 1969 جاني ريفيرا- ايسي ميلان- ايطاليا لويجي ريفا- كاليري- ايطاليا 1970 غيرد مولر- بايرن ميونخ- ألمانيا بوبي مور- وست هام يونايتد- انجلترا 1971 يوهان كرويف-أياكس أمسترادام- هولندا ساندرو مازولا- إنتر ميلان- ايطاليا 1972 فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ- ألمانيا غيرد مولر- بايرن ميونخ- ألمانيا 1973 يوهان كرويف- برشلونة- هولنداا دينو زوف- يوفنتوس- ايطاليا 1974 يوهان مرويف-برشلونة- هولندا فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ- المانيا 1975 أوليغ بلوخين- ديناموكييف-الاتحاد السوفيتي فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ- المانيا 1976 فرانز بيكنباور- بايرن ميونخ-المانيا روب رينسينيبرينك-آندرلخت- هولندا 1977 آلان سيمونسن- بوروسيا مونشنغلادباخ- الدنمارك كيفن كيغان- هامبورج-انجلترا 1978 كيفن كيغان- هامبورج- انجلترا هانس كرانكل- برشلونة- النمسا 1979 كيفن كيغان- هامبورج- انجلترا كارل هاينز رومينينغه- بايرن ميونخ- المانيا 1980 كارل هاينز رومينيغه- بايرن ميونخ- المانيا بيرند شوسنر- برششلونة- المانيا 1981 كارل هينز رومينيغه- بايرن ميونخ- المانيا بولبرايتنز- بايرن ميونخ- المانيا 1982 باولو روسي- يوفنتوس-ايطاليا ألاين غيريسي- بوردو- فرنسا 1983 ميشيل بلاتيني- يوفنتوس-فرنسا كيني دالجيش- ليفربول - اسكتلندا 1984 ميشيل بلاتيني- يوفنتوس- فرنسا جان تيجانا- بوردو- فرنسا 1985 ميشيل بلاتيني- يوفنتوس فرنسا بريبن إلكيير- هيلاس فيرونا- الدنمارك 1986 ]غور بيلانوف- دينامو كييف- الاتحاد السوفيتي غاري لينيكر- برشلونة- انجلترا 1987 رود خوليت- ايسي ميلان- هولندا باولو فوتري- اتليتكو مدريد- البرتغال 1988 ماركو فان باستن- ايسي ميلان- هولندا رود خوليت- ايسي ميلان- هولندا 1989 ماركو فان باستن- ايسي ميلان- هولندا فرانكو باريزي- ايسي ميلان- ايطاليا 1990 لوثر ماثيوس- انتر ميلان- المانيا سالفاتوريسكيلاتشي- يوفنتوس- ايطاليا 1991 جان بيير بابان- أولمبيك مارسيليا- فرنسا / ديان سافيدجيفيدج- النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا داركو يانكيف- النجم الاحمر بلغراد- يوغوسلافيا 1992 ماركو فان باستن- ايسي ميلان- هولندا خريستو ستويتشكوف- برشلونة- بلغاريا 1993 روبرتو باجيو- يوفنتوس- ايطاليا دينيس بيركامب- انتر ميلان- هولندا 1994 خريستو ستويتشكوف- برشلونة- بلغاريا روبرتو باجيو- يوفنتوس- ايطاليا 1995 جورج ويا- ايسي ميلان- ليبيريا يورغن كلينسمان- بارين ميونخ- المانيا 1996 ماتياس زامر-بوروسيا دورتموند- المانيا رونالدو- برشلونة-البرازيل 1997 رونالدو- انتر ميلان- البرازيل بريدراغ مياتوفيتش- ريال مدريد- يوغوسلافيا 1998 زين الدين زيدان- يوفنتوس-فرنسا دافور سوكر- ريال مدريد- كرواتيا 1999 ريفالدو- برشلونة-البرازيل ديفيد بيكهام- مانشستر يونايتد- انجلترا 2000 لويس فيجو- ريال مدريد- البرتغال زيد الدين زيدان- يوفنتوس- فرنسا 2001 مايكل أوين- ليفربول- انجلترا راؤول- ريال مدريد- اسبانيا 2002 رونالدو- ريال مدريد- البرازيل روبرتو كارلوس- ريال مدريد- البرازيل 2003 بافيل نيدفيد- يوفنتوس- التشيك تيري هنري- ارسنال- فرنسا 2004 أندريه شيفشينكو- ايسي ميلان- أوكرانيا ديكو- برشلونة- البرتغال 2005 رونالدينيو- برشلونة- البرازيل فرانك لامبارد- تشيلسي - انجلترا 2006 فابيو كانافارو- يوفنتوس- ايطاليا جانلويجي بوفون- يوفنتوس- ايطاليا 2007 كاكا- ايسي ميلان- البرازيل كرستيانو رونالدو- مانشستر يونايتد- البرتغال 2008 كرستيانو رونالدو- مانشستر يونايتد- البرتغال لونيل ميسي - برشلونة- الارجنتين 2009 ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال 2010 ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين أندريس إنييستا- برشلونة- اسبانيا 2011 ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال 2012 ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال 2013 كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين 2014 كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين 2015 ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال 2016 كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين 2017 كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال ليونيل ميسي-برشلونة- الارجنتين 2018 لوكا مودريتش- ريال مدريد- كرواتيا كرستيانو رونالدو- ريال مدريد- البرتغال 2019 ? ?

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