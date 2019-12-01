أهداف مباراة اتحاد العاصمة والوداد في دوري أبطال أفريقيا

خطف الوداد البيضاوي تعادلاً بطعم الفوز من معقل اتحاد العاصمة الجزائري 1/1 في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت 30-11-2019، في المباراة التي استضافها ملعب مصطفى تشاكر في مدينة البليدة.

في انطلاقة شوط المباراة الأول تقدم فريق اتحاد العاصمة بهدف مبكر عند الدقيقة 6 عبد الكريم زواري من تصويبة قوية من 20 ياردة.

وأدت تحركات المدير الفني للوداد “زوران” في تغير المباراة لصالح فريقه، حيث قام بإشراك وليد الكرتي وباباتوندي ما ساعده على إدراك هدف التعديل.

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وفى الوقت القاتل سجل وداد الأمة هدف التعديل 1/1 فى الدقيقة 89، بفضل تسديدة ذكية في الزاوية الضيقة لمرمى اتحاد العاصمة من الجناح الأيمن السريع “بديع أووك” بعد تبادل كروي ممتاز بدأه أيوب الكعبي في منتصف ملعب اتحاد العاصمة.

اللاعب النيجيري البديل “ميشيل باباتوندي” كان هو صاحب التمريرة البينية الجميلة التي ذهبت إلى بديع أووك داخل منطقة العمليات..يا له من توقع مثالي من باباتوندي لتحرك بديع من غير كرة.