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أهداف مباراة الكويت وسلطنة عمان في خليجي 24

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محمود ماهر 0 تبليغ

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دخل منتخب سلطنة عُمان لعبة المنافسة على ورقة الترشح إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24” عندما انتصر على الكويت 1/2 في المباراة التي أقيمت يوم السبت 30-11-2019 بالجولة الثانية من المجموعة الثانية، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل القطري.

سجل عبد العزيز المقبالي الهدف الأول لسلطنة عمان في الدقيقة 16 من ركلة جزاء بعد لجوء الحكم لتقنية VAR.

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وعاد عبد العزيز المقبالي ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء احتسبت لصالحه بعد التعرض لعرقلة من حارس مرمى الكويت فايز الرشيدي.

وقبل نهاية الشوط الثاني سجل منتخب الكويت هدف حفظ ماء الوجه عن طريق يوسف الناصر.

وبهذه النتيجة رفع منتخب سلطنة عمان رصيده لـ 4 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية بفارق نقطة عن والكويت، بينما تذيلت البحرين المجموعة بنقطة واحدة بعد خسارتها في وقت لاحق أمام السعودية 2/صفر.

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أهداف الكويت وسلطنة عمان

الهدف الأول لمنتخب سلطنة عمان

الهدف الثاني لمنتخب سلطنة عمان

 

الهدف الأول والوحيد لمنتخب الكويت

 

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