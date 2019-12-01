أهداف مباراة الرجاء والترجي في دوري أبطال أفريقيا

انهزم الرجاء البيضاوي بنتيجة 0-2 على ملعب (مركب محمد الخامس) في الدار البيضاء أمام ضيفه الترجي التونسي ضمن الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت 30-11-2019.

سجل أنيس البدري هدف التقدم للمكشخ في الدقيقة 6 بعد تسلمه كرة عرضية جاءته من واتارا داخل منطقة الجزاء، وبطريقة فنية مذهلة سدد بوجه القدم على يمين الحارس أنس الزنيتي.

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وفي الدقيقة 15 أضاف واتارا الهدف الثاني بعدما رد له أنيس البدري الهدية بتمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الستة ياردات، ليحولها واتارا بلمسة واحدة في الشباك.

وحاول الرجاء إدراك هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني، غير أن تألق الدفاع التونسي حال دون ذلك.

وألغى حكم المباراة هدف بداعي التسلل في الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء، وسط احتجاجات من لاعبي الرجاء، انتهت بتلقي زكريا الوردي لبطاقة صفراء.

وتعتبر هذه المواجهة هي السادسة التي يلتقي فيها الترجي والرجاء البيضاوي قارياً، آخرها كان فى كأس السوبر الأفريقية في 29 مارس الماضي في الدوحة عندما فاز الفريق المغربي 2-1.

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أهداف الرجاء والترجي

الملخص من الكاف

الهدف الأول للترجي

الهدف الثاني للترجي