مجلس الزمالك يعقد اجتماعا طارئا غداً

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي عقد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور اجتماعاً طارئا ظهر غد الأحد. ويأتي عقد الإجتماع الطارئ بعد خسارة فريق الكرة بثلاثية نظيفة اليوم السبت أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. وأفادت العديد من التقارير الإعلامية أن الإجتماع سيتم عقده لمناقشة مصير الصربي ميتشو مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة سواء بتجديد الثقة فيه أو رحيله عن الفريق.

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