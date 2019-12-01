فهد الأنصاري: سنتأهل للدور قبل النهائي بخليجي 24

شدد فهد الأنصاري لاعب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم على أن حظوظ منتخب بلاده في التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج (خليجي 24) لاتزال قائمة بقوة حتى بعد تلقى الخسارة الأولى أمام المنتخب العماني 1 / .2

وتلقى منتخب الكويت خسارته الاولى في البطولة لأمام عمان اليوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ولاتزال آماله قائمة في التأهل للدور قبل النهائي حيث يملك 3 نقاط .

وقال الأنصاري :”نبارك للمنتخب العماني هذا الفوز وأعتقد أن المهمة كانت صعبة في تحقيق نتيجة إيجابية بعدما تأخرنا بهدفين مبكرين من ركلتي جزاء ،وحاولنا جاهدين التعويض لكن لم نتمكن وتغيرت الحسابات في الشوط الثاني بالإندفاع للأمام وسجلنا هدفاً لكن لم نتمكن من تعديل النتيجة”.

ووعد الأنصاري الجماهير الكويتية بالتعويض أمام البحرين وحصد بطاقة التأهل خلال المباراة المقبلة .