تركيا تفتتح “يورو 2020” أمام إيطاليا بملعب روما الأوليمبي

أوقعت القرعة المنتخب التركي في مواجهة المنتخب الإيطالي بالمباراة الاإفتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الإيطالية روما. ووقعت تركيا السبت، في المجموعة الأولى بجانب منتخبات إيطاليا وسويسرا وويلز، وتقام مباريات المجموعة في مدينتي روما وباكو عاصمة أذربيجان. بينما تلعب مباريات المجموعة الثانية في مدينتي سان بطرسبرغ الروسية وكوبنهاغن الدنماركية، وتقام مباريات المجموعة الثالثة في مدينتي أمستردام الهولندية وبوخارست الرومانية. فيما ستلعب مباريات المجموعة الرابعة في مدينتي لندن الإنجليزية وجلاسكو الإسكتلندية، وتقام مباريات الخامسة في بلباو الإسبانية والعاصمة الأيرلندية دبلن. Advertisements على أن تقام مباريات المجموعة السادسة في مدينتي ميونيخ الألمانية وبودابست عاصمة المجر. وتقام البطولة الصيف المقبل في 12 دولة مختلفة للمرة الأولى في التاريخ. وتأهل بالفعل للبطولة 20 منتخبًا عبر التصفيات المؤهلة، في إنتظار 4 منتخبات ستتأهل عبر الملحق من أصل 16منتخبًا.

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