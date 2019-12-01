شبح الاقالة يطارد مدرب مولودية الجزائر

تزايدت الضغوط بشكل كبير على الفرنسي بيرنارد كازوني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، بعد سقوط الفريق في فخ التعادل 2 / 2 أمام شباب بلوزداد، اليوم السبت، في قمة مباريات المرحلة الـثانية عشر من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وتراجع أداء مولودية الجزائر في الأسابيع الأخيرة، حيث خسر مباراتين في بطولة الدوري، الأولى أمام شبيبة القبائل على أرضه صفر 3/، ثم أمام جمعية الشلف /1 2 ، قبل أن يتعادل اليوم أمام بلوزداد. وظل الفريق في المركز الثاني برصيد 24 نقطة متخلفاً بنقطة واحدة عن شباب بلوزداد المتصدر.

وانتقدت جماهير المولودية أداء اللاعبين أمام بلوزداد، كما عبرت عن غضبها من خيارات المدرب كازوني، التي كانت سبباً في النتائج السلبية المسجلة للفريق في الفترة الأخيرة حسب أراءهم.

وذكرت الاذاعة الجزائرية أن إدارة مولودية الجزائر أصيبت بحالة إحباط شديدة من المستوى الذي بات يقدمه الفريق.

ويتوقع ان تكون الأيام القادمة مليئة بالأحداث في بيت مولودية الجزائر، رغم صعوبة التخلص من كازوني لأرتباطه بعقد يمتد حتى يونيو 2021