رئيس الإتحاد الآسيوي يصل هونج كونج لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في 2019

وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت إلى هونج كونج في زيارة رسمية يشهد خلالها على حفل توزيع الجوائز السنوية للإتحاد لعام 2019، والمقرر إقامتها بعد غد الإثنين.

وسيترأس آل خليفة إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي، والذي يعقد غدًا الأحد، وذلك من أجل مناقشة توصيات اللجان المختلفة في الإتحاد.

وقال آل خليفة أن إقامة حفل توزيع الجوائز السنوية في هونج كونج، يترجم حرص الإتحاد على توسيع رقعة الدول المستضيفة للفعاليات والأحداث الكروية بصفة عامة، وحفل الجوائز بصفة خاصة.

وأشار إلى أن حفل توزيع الجوائز السنوية للإتحاد يعتبر مناسبة هامة للإحتفاء بالمتميزين من أسرة كرة القدم الآسيوية في ختام عام حافل بالبذل والعطاء من قبل منتسبي اللعبة في مُختلف المجالات.

وأوضح أن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أنجز كافة التحضيرات المتعلقة بإقامة حفل الجوائز السنوية للإتحاد الآسيوي مشيداً بالتعاون الكبير الذي قدمه إتحاد هونغ كونغ لكرة القدم ومختلف الجهات الرسمية في البلاد على صعيد الإنتهاء من مُختلف الترتيبات التنظيمية لإخراج الحفل بصورة زاهية تليق بكرة القدم الآسيوية.