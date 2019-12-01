بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يُقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لحظة بلحظة لقمة مباريات اليوم السبت 30-11-2019 في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.

المباراة تقام على ملعب محمد السادس في مدينة الدار البيضاء، لحساب المجموعة الرابعة الملقبة بمجموعة الموت من قبل الإعلام الأفريقي حيث تضم بالإضافة للرجاء والتركي كل من “فيتا كلوب وشبيبة القبائل”.

وفاز فريق شبيبة القبائل في مباراته يوم أمس الجمعة أمام فيتا كلوب بهدف دون رد سجله المهاجم العملاق توفيق العدادي خلال الشوط الثاني.

الرجاء 0 – 2 الترجي

ملعب محمد الخامس – الدار البيضاء (المغرب)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” دقيقة بدقيقة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة القمة بين الرجاء والترجي علي ملعب محمد الخامس الذي كان شاهدًا على تعادل مثير بين الرجاء والوداد في البطولة العربية بنتيجة 4/4 في بداية الأسبوع الماضي.

يصطحبكم “محمود ماهر” في هذا النقل الحي، إن شاء الله نستمتع جميعًا بهذه المباراة، وتخرج في إطار من الروح الرياضية.

في المباريات التي لعبت اليوم بدوري أبطال أفريقيا لم نستمتع كثيرًا، حيث غلب الحذر على معظم الفرق، وبعض الفرق الأخرى ظهرت بمستوى باهت ولم تقدم أي شيء يذكر!.

???? ملعب محمد الخامس ممتليء عن آخره بجمهور الرجاء..ستكون أمسية مثيرة!

التشكيلة بعد قليل..

???????? تشكيلة الرجاء اليوم: أنس الزنيتي – نجاح – بدر بانون – أنس الورفلي – مدكور – لوامبا نجوما – عبد الرحيم أشكير – نانح – محسن متولي – حميد أحداد – بن مالانجو نجيتا.

أنس الزنيتي – نجاح – بدر بانون – أنس الورفلي – مدكور – لوامبا نجوما – عبد الرحيم أشكير – نانح – محسن متولي – حميد أحداد – بن مالانجو نجيتا. ???????? تشكيلة الترجي اليوم: بن شريفية – إلياس شيتي – عبد القادر بدران – محمد يعقوبي – سامح الدربالي – بونسو – فوسوني كوليبالي – حمدو الهوني – عبد الرؤوف بنغويت – أنيس البدري – واتارا

بن شريفية – إلياس شيتي – عبد القادر بدران – محمد يعقوبي – سامح الدربالي – بونسو – فوسوني كوليبالي – حمدو الهوني – عبد الرؤوف بنغويت – أنيس البدري – واتارا 1″ انطلاق المباراة ⚽️ .. الرجاء على يمين الشاشة، والترجي على اليسار

1″ ???? يعلق على المباراة في قناة بي إن سبورتس الأولى الجزائري “حفيظ دراجي”

2″ أووووووو محسن متولي يفشل في استغلال فرصة في متناول اليد لتسجيل هدف السبق لصالح الرجاء..يا لها من بداية سريعة وقوية للقاء القمة.

8″ جوووووووووووول .. هدف مفاجيء للترجي بعد كرة عرضية مذهلة من واتارا داخل منطقة الجزاء تمر من أمام مدافعي الرجاء، وأنيس البدري يتسلم الكرة على صدره ومن لمسة واحدة تسديييييدة رائعة وذكية تذهب بعيدة جدًا على يمين أنس الزنيتي.

15″ جوووووووووول ⚽️⚽️.. الترجي يتقدم بالهدف الثاني عن طريق واتارا..هجمة منظمة رائعة للفريق التونسي.

15 ???? عبد الرؤوف يمرر إلى واتارا داخل منطقة الجزاء بشكل جميل ليصنع الهدف الثاني.

16″ ⚠️ بطاقة صفراء لمهاجم الرجاء “حميد أحداد”

21″ لا توجد اي محاولات جادة للرجاء حتى الآن

22″ ???? تغيير إضطراري للرجاء البيضاوي بنزول زكريا الوردي بدلاً من بدر بانون الذي أصيب.

26″ ⚠️ مدافع الترجي التونسي سامح الدربالي يتلقى بطاقة صفراء

27″ أوووووووووووووه!! فرصة مؤكدة لتسجيل الرجاء لهدف عن طريق لوامبا نجوما الذي استغل سوء تفاهم بين قلبي دفاع الترجي على حدود المنطقة، ليتسلم ويراوغ لكنه سدد في الشباك الخارجية

29″ ضغط قوي من لاعبي وسط الرجاء في وسط ملعب الترجي .. الضغط العالي أحد الحلول للعودة في المباراة.

30″ عشاق الرجاء لديهم ثقة كبيرة في العودة إلى أجواء اللقاء من جديد، بعد أحداث مباراة الوداد الأسبوع الماضي، عندما عادوا في النتيجة من 4-1 إلى 4-4، لكن تكتيك الترجي أفضل من الرجاء والوداد!.

35″ مالانجووووووووو…عرضية رهيبة من الكونجولي داخل منطقة الجزاء وتمركز خاطيء من زملاءه..فرصة تضيع على الرجاء لتقليص الفارق.

38″ يتبقى سبع دقائق وينتهي الشوط الأول…والرجاء يركز في كل محاولاته على الجهة اليمنى!

42″ ⚠️ لاعب الرجاء عبد الرحيم أشكير يحصل على بطاقة صفراء

45″ انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم الترجي 2-0..شوط أول مثالي للترجي، وللاعب واتارا على وجه التحديد الذي تحرك بشكل ممتاز داخل وخارج منطقة الجزاء.

إلى استراحة قصيرة ونعود في الشوط الثاني..

☕️

45″ انطلاقة الشوط الثاني من المباراة.. الرجاء على اليسار والترجي على اليمين

50″ ⚠️ بطاقة صفراء لمدافع الترجي محمد يعقوبي

55″ ???? ثاني تغييرات مدرب الرجاء السلامي بنزول راحيمي بدلاً من ناناح

58″ أووووووووه كاد أنيس البدري يسجل هدف قتل المباراة تمامًا!

58″ ???? إلياس شيتي يمرر عرضية مذهلة من الرواق الأيمن تجد أنيس البدري داخل منطقة الرجاء، يسدد من لمسة واحدة في منتصف المرمى وبسرعة رد فعل أنس الزنيتي يحولها إلى ركنية.

69″ ???? أول تغيير في المباراة لمدرب الترجي معين الشعباني بنزول طه ياسين الخنيسي بدلاً من واتارا..تنشيط هجومي رغم التقدم في النتيجة بثنائية نظيفة، تغيير ذكي من الشعباني!

72″ ???? أنس جبرون يأخذ مكان بن مالانجو في خط هجوم الرجاء، آخر تغيير للشياطين الخضر، هل يستطيعون تقليص النتيجة والعودة قبل نهاية الشوط الثاني؟

72″ جوووووووووووووول للرجاء! بعد أربع ضربات رأسية داخل منطقة جزاء الترجي بعد تمرير محسن متولي للكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء

73″ لا لا ⚽️❌…الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل!

74″ ⚠️ زكريا الوردي يتلقى بطاقة صفراء بسبب احتجاحه على الحكم بعد إلغاء الهدف.