أهداف مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24

ظهر منتخب السعودية أمام البحرين يوم السبت 30-11-2019 بوجه مغاير تمامًا عن ذلك الوجه الشاحب الذي ظهر به في مباراته الأولى ببطولة خليجي 24 أمام الكويت الأسبوع الماضي، وحقق الفوز بنتيجة 2/صفر، ليستعيد آماله في الترشح إلي نصف النهائي، لكن عليه هزيمة سلطنة عمان في الجولة الأخيرة، لتجنب انتظار نتيجة مباراة الكويت والبحرين.
تقدم رجال هيرفي رونار بالهدف الأول عن طريق تصويبة صاروخية من المهاجم “عبد الله الحمدان” في الدقيقة 29.
وفي الدقيقة 57 قتل منتخب السعودية المباراة بتسجيل الهدف الثاني من رأسية للمدافع محمد خبراني بعد أن قفز دون أي رقابة من مدافعي البجرين ليحول عرضية من ركنية داخل الشباك.
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أهداف السعودية والبحرين
الهدف الأول لمنتخب السعودية
الهدف الثاني لمنتخب السعودية
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