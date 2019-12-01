بايرن ميونيخ يتذوق خسارة مفاجئة وسط جمهوره

تلقى بايرن ميونيخ أول خسارة له تحت قيادة هانزي فليك المدير الفني المؤقت إثر سقوطه على أرضه ووسط ملعبه "أليانز أرينا" أمام باير ليفركوزن 1-2 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



سجل هدفي ليفركوزن الجامايكي الشاب ليون بايلي 10 و35 فيما سجل توماس مولر لبايرن ميونخ في الدقيقة 34.



وشهدت المباراة طرد مدافع ليفركوزن جوناثان تاه في الدقيقة 81 لعرقلة البرازيلي كوتينيو، عندما كان بايرن يشن هجمات متلاحقة لمعادلة الارقام.



ولم يكن بايرن موفقا ضمن المرحلة 13 فأصاب القائم والعارضة ثلاث مرات، وامتلك الكرة بنسبة 75% وسدد 24 مرة على المرمى اي ضعف تسديدات ليفركوزن.



توقف رصيد بايرن ميونخ عند 24 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع.



وهذه المباراة الخامسة التي يقود فيها فليك بايرن ميونيخ خلفا لنيكو كوفاتش في كافة المسابقات.



وتقدم ليفركوزن عبر السريع بايلي (22 عاما) الذي تفوق على المدافع الفرنسي بنجامان بافار اثر تمريرة لامعة من كيفن فولاند واطلق ارضية محكمة من حافة المنطقة الى يمين الدولي مانويل نوير.



وبعد حرمان الخشبات بايرن من التسجيل عبر سيرج غنابري والكرواتي ايفان بيريشيتش، عادل توماس مولر في الدقيقة 34 بيسارية ارضية جميلة من حدود المنطقة.



لكن ليفركوزن استعاد تقدمه بعد 113 ثانية عندما تفوق بايلي على الاسباني خافي مارتينيز وسدد يسارية ارضية من داخل المنطقة في الشباك البافارية.



وعاند الحظ لاعبي بايرن وخصوصا هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صاحب رباعية في ربع ساعة ضد النجم الاحمر الصربي في دوري ابطال اوروبا. وأهدر ليفا الفرص والمرمى تحت رحمته، ليبقي على رصيده الرائع البالغ 27 هدفا في 21 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.



وتحدث فليك بعد الخسارة قائلا "في الشوط الاول لم نكن منتبهين، عرفنا ان ليفركوزن قوي جدا في المرتدات. لا يمكنني ان انتقد التزام وارادة فريقي، لكن لم نكن جيدين في ترجمة فرصنا".



وقال نوير الذي يواجه فريقه بوروسيا موشننغلادباخ الاسبوع المقبل "لم يكن الحظ الى جانبنا اليوم. قدمنا شوطا ثانيا جيداً".



وهذه الخسارة الثانية لبايرن هذا الموسم على ارضه.



المصدر: بي إن سبورت