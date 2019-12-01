السعودية تهزم البحرين وتعود لدائرة المنافسة

عادت السعودية بقوة إلى دائرة المنافسة بفوزها على البحرين 2-0 اليوم السبت في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية على استاد الدحيل في كأس الخليج العربي 24 في الدوحة.



سجل الهدفين عبدالله الحمدان (29) ومحمد الخبراني (58).



وكانت السعودية خسرت افتتاحا أمام الكويت 0-3 وهي بذلك حصدت أول ثلاث نقاط لها وستواجه عمان في الجولة الأخيرة المتصدرة برصيد 4 نقاط.



أما البحرين فلقيت خسارتها الأولى بعد تعادلها سلبا في أول لقاء مع عمان.



وستكون الجولة الأخيرة نارية حيث الصراع مفتوح على بطاقتي العبور وتحتاج السعودية خلالها للفوز على عمان لضمان العبور دون الدخول في أي حسابات اما التعادل فقد يخرجها في حال تعادل أو فوز الكويت على البحرين.



وقدمت السعودية عرضاً ممتازاً مخالفا لما أظهرته أمام الكويت فسيطرت على اللقاء وكانت الطرف الأخطر طيلة 90 دقيقة واستحقت الفوز بجدارة.



وشهدت صفوف السعودية عودة لاعبي الهلال بطل آسيا الذين غابوا عن المباراة الأولى.

المصدر: بي إن سبورت

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