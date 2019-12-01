نتائج قرعة يورو 2020.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال بمجموعة نارية

أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي أقيمت مساء اليوم، في العاصمة الرومانية بوخارست، عن مجموعة نارية تضم منتخبات فرنسا، وألمانيا، والبرتغال.



ووقع المنتخب الفرنسي، بطل العالم، ووصيف بطولة اليورو السابقة، في المجموعة السادسة، بجوار حامل اللقب منتخب البرتغال، وألمانيا التي تستضيف مباريات المجموعة بالاشتراك مع المجر، كما تنتظر المجموعة المنتخب الرابع الذي سيتأهل من مباريات الملحق الأول.



وضمت المجموعة الأولى، كلا من تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا، فيما تلعب بلجيكا في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.



وتتربع هولندا على رأس المجموعة الثالثة، ومعها منتخبي أوكرانيا والنمسا، بجانب المنتخب الفائز من مباريات الملحق الرابع.



وتجمع المجموعة الرابعة صداما بارزا آخر، بين إنجلترا وكرواتيا، ويلعب المنتخبان إلى جوار منتخب التشيك والمتأهل من مباريات الملحق الثالث.



بينما تلعب إسبانيا في مجموعة سهلة نسبيًا إلى جانب منتخبات السويد وبولندا والمتأهل من مباريات الملحق الثاني.



ومن المقرر أن تتحدد المنتخبات الأربعة المتبقية عبر الملحق الذي سيخوضه 16 منتخبًا في مارس/آذار 2020.



نتيجة القرعة

المجموعة الأولى تركيا إيطاليا ويلز سويسرا المجموعة الثانية الدنمارك فنلندا بلجيكا روسيا المجموعة الثالثة هولندا أوكرانيا النمسا الفائز من ملحق D Advertisements المجموعة الرابعة إنجلترا كرواتيا الفائز من ملحق C التشيك المجموعة الخامسة إسبانيا السويد بولندا الفائز من ملحق B المجموعة السادسة الفائز من ملحق A البرتغال فرنسا ألمانيا

المصدر: موقع كورة