توتنهام يواصل إنتصاراته ويتغلب على بورنموت

واصل توتنهام سلسلة انتصاراته، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعد التغلب اليوم السبت على مضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية توتنهام، ديلي آلي (21 و50) وموسى سيسوكو (69)، بينما أحرز لبورنموث هاري ويلسون (73- 96).

وبذلك الانتصار رفع السبيرز رصيده إلى 20 نقطة ليرتقى إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز 12.

المصدر: موقع كورة