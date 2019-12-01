توتنهام يواصل إنتصاراته ويتغلب على بورنموت

واصل توتنهام سلسلة انتصاراته، تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعد التغلب اليوم السبت على مضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
وسجل ثلاثية توتنهام، ديلي آلي (21 و50) وموسى سيسوكو (69)، بينما أحرز لبورنموث هاري ويلسون (73- 96).
وبذلك الانتصار رفع السبيرز رصيده إلى 20 نقطة ليرتقى إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز 12.
المصدر: موقع كورة
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