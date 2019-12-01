رياضة | المقاولون العرب يتربع على القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السادسة



يعتلي فريق المقاولون العرب صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة المحلية بالموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على فريق الجونة بهدفين دون مقابل في ال

مباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من البطولة.

ويتصدر فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس، ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 9 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف. Advertisements

ويتفوق المقاولون العرب على الثلاثي الكبار في الدوري المصري، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويأتي خلفه بيراميدز متأخرًا بفارق الأهداف بنفس رصيد النقاط ولكن جمعها من 6 مباريات، بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

كما نجح فريق الاتحاد السكندري في اقتحام المربع الذهبي بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب فريق الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة، وسجل الأهداف (محمود رزق – إيمانويل أوكوي – رزاق سيسيه).

ويمتلك الاتحاد السكندري 10 نقاط جمعها من 5 مباريات بواقع 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، ويتفوق بفارق الأهداف عن فريق الزمالك والذي تراجع للمركز الخامس، والذي لعب نفس عدد المباريات.

ويحتل فريق الإسماعيلي مركزًا متأخرًا في جدول الدوري الممتاز، حيث يقبع بالمركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، خلف فريق سموحة صاحب المركز العاشر بنفس الرصيد، بينما يتواجد فريق إنبي بالمركز السادس عشر، ويتذيل فريق وادي دجلة الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة:-